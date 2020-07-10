В РФ за прошедшие сутки обнаружено 6509 случаев заражения. В общем в России выявлено 707 301 случаев заражения. Из них больше 481,3 тысячи человек вылечились, 10 843 пациента скончались.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 июля
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 09:19
Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 10 июля достигло 12,2 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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