В Дагестане пройдет конкурс исследовательских работ «Цифруй»

Главная задача конкурса – привлечение учеников школ и студентов к проблеме внедрения цифровых технологий в социальной области для улучшения качества, комфорта и безопасности жизни людей, а также улучшения цифровой грамотности жителей страны. Подробнее можно прочитать тут.