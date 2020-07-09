Главная задача конкурса – привлечение учеников школ и студентов к проблеме внедрения цифровых технологий в социальной области для улучшения качества, комфорта и безопасности жизни людей, а также улучшения цифровой грамотности жителей страны. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане пройдет конкурс исследовательских работ «Цифруй»
- Автор Мадина
- 09 июля, 2020. Четверг 23:01
В Дагестане пройдет конкурс «Цифровое общество»: межрегиональный конкурс исследовательско-практических работ учеников школ и студентов «Цифруй».
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