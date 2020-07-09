ДГУ – единственный университет региона, попавший во вторую зону. Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов назвал это событие ожидаемым. Присутствие ДГУ в рейтинге, по мнению Рабаданова, связано как с системной работой по совершенствованию инфраструктуры, так и с планомерной работой по повышению мотивации сотрудников вуза. Подробнее можно прочитать тут.
ДГУ занял высокое место в Национальном агрегированном рейтинге университетов
- Автор Мадина
- 09 июля, 2020. Четверг 22:54
Национальный агрегированный рейтинг университетов, объединивший в себя 9 самых авторитетных рейтингов в области науки и образования, добавил ДГУ во вторую зону успешности вузов, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу ДГУ.
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