ДГУ занял высокое место в Национальном агрегированном рейтинге университетов

Национальный агрегированный рейтинг университетов, объединивший в себя 9 самых авторитетных рейтингов в области науки и образования, добавил ДГУ во вторую зону успешности вузов, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу ДГУ.

ДГУ – единственный университет региона, попавший во вторую зону. Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов назвал это событие ожидаемым. Присутствие ДГУ в рейтинге, по мнению Рабаданова, связано как с системной работой по совершенствованию инфраструктуры, так и с планомерной работой по повышению мотивации сотрудников вуза. Подробнее можно прочитать тут.