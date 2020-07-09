Сообщают, что для ликвидирования трех пожаров была задействована команда дагестанских сил при чрезвычайных ситуациях (РСЧС): 371 специалист. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане локализованы лесные пожары
- Автор Мадина
- 09 июля, 2020. Четверг 22:52
В РД ограничены пожары в районе села Тарки пригорода Махачкалы, в Агачауле Карабудахкентского района и рядом с селом Дылым Казбековского района, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу Комитета по лесному хозяйству субъекта.
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