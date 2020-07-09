ЗАМАНА - 140 педагогов Дагестана получат миллион рублей по программе «Земский учитель» в 2020 году

140 педагогов Дагестана получат миллион рублей по программе «Земский учитель» в 2020 году

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09 июля, 2020. Четверг 22:48
140 педагогов Дагестана получат миллион рублей по программе «Земский учитель» в 2020 году

Министерство образования и науки Дагестана подвело промежуточные результаты приема заявок на участие в программе «Земский учитель». В министерство поступило более 450 заявок, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

140 педагогов Дагестана получат миллион рублей по программе «Земский учитель» в 2020 году
Общество

Из общего числа заявок отбор пройдут только 140 специалистов. Согласно условиям программы, педагоги поедут работать в течение 5 лет в сельскую местность. Каждый учитель получит по миллиону рублей на приобретение или постройку жилья в том месте, где будет проходить программу.

Прием заявок все еще идет. Подробнее можно прочитать тут.

 

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