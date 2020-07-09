Махачкалинские коммунальщики усилили работу по аэрации дорог

С повышением температуры воздуха коммунальные службы дагестанской столицы перешли на усиленный режим работы. Чтобы зной легче переносился владельцами автомобилей и пешеходами, на улично-дорожной сети Махачкалы стала интенсивней осуществлять свою деятельность крупногабаритная спецтехника МБУ «Махачкала-1», поскольку дорожное полотно требует дополнительного увлажнения, чтобы избежать деформации под длительным воздействием солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке.

При аэрации струи воды из поливочной техники направлены вверх, они охлаждают при этом не только дорожное полотно, но и воздух вокруг.

В жаркие дни аэрация проходит с 12 до 17 ч, в самое знойное время. Для этого применяют обычную воду.

Кроме того, специалистами «Махачкала-1» проводится полив тротуаров, очистка и мойка элементов обустройства и цветочных клумб.