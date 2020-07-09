ЗАМАНА - Анзор Музаев отметил высокий организационный уровень проведения ЕГЭ в Дагестане

Анзор Музаев отметил высокий организационный уровень проведения ЕГЭ в Дагестане

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09 июля, 2020. Четверг 14:22
Анзор Музаев отметил высокий организационный уровень проведения ЕГЭ в Дагестане

Руководитель Федеральной службы по надзору в области образования и науки Анзор Музаев провел накануне, 8 июля, онлайн-совещание относительно вопросов организации и проведения ЕГЭ в РД. Видеоконференция была посвящена итогам первых трёх дней экзаменов.

Анзор Музаев отметил высокий организационный уровень проведения ЕГЭ в Дагестане
Общество

Предваряя детальные обсуждения старта кампании в республике, глава Рособрнадзора выразил благодарность вице-премьеру – министру образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омаровой за высокий организационный уровень ЕГЭ-2020. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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