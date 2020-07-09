Общая заболеваемость острой кишечной инфекцией в Республике Дагестан снизилась в 2,2 раза. Об этом накануне, 8 июля, на совещании под руководством премьер-министра Республики Дагестан Артёма Здунова о санитарно-гигиеническом состоянии прибрежной полосы Каспийского моря и зон рекреаций РД проинформировал министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

Сообщая об анализе эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям в прибрежных зонах региона, руководитель министерства здравоохранения подчеркнул, что за полгода 2020 года общая заболеваемость по сумме острой кишечной инфекцией в регионе стала ниже в 2,2 раза, снижение отмечается в каждой возрастной группе.

Причиной общего снижения заболеваемости министр ведомства назвал то, что купальный сезон в 2020 году из-за самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции был закрыт.