Общая заболеваемость острой кишечной инфекцией в Дагестане снизилась в 2,2 раза
- Автор Габи
- 09 июля, 2020. Четверг 14:10
Сообщая об анализе эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям в прибрежных зонах региона, руководитель министерства здравоохранения подчеркнул, что за полгода 2020 года общая заболеваемость по сумме острой кишечной инфекцией в регионе стала ниже в 2,2 раза, снижение отмечается в каждой возрастной группе.
Причиной общего снижения заболеваемости министр ведомства назвал то, что купальный сезон в 2020 году из-за самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции был закрыт.
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