ЗАМАНА - Общая заболеваемость острой кишечной инфекцией в Дагестане снизилась в 2,2 раза

Общая заболеваемость острой кишечной инфекцией в Дагестане снизилась в 2,2 раза

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09 июля, 2020. Четверг 14:10
Общая заболеваемость острой кишечной инфекцией в Дагестане снизилась в 2,2 раза
Общая заболеваемость острой кишечной инфекцией в Республике Дагестан снизилась в 2,2 раза. Об этом накануне, 8 июля, на совещании под руководством премьер-министра Республики Дагестан Артёма Здунова о санитарно-гигиеническом состоянии прибрежной полосы Каспийского моря и зон рекреаций РД проинформировал министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Общая заболеваемость острой кишечной инфекцией в Дагестане снизилась в 2,2 раза
Общество

Сообщая об анализе эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям в прибрежных зонах региона, руководитель министерства здравоохранения подчеркнул, что за полгода 2020 года общая заболеваемость по сумме острой кишечной инфекцией в регионе стала ниже в 2,2 раза, снижение отмечается в каждой возрастной группе.

Причиной общего снижения заболеваемости министр ведомства назвал то, что купальный сезон в 2020 году из-за самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции был закрыт.

 

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