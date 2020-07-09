Российским школьникам вернули линейки 1 сентября

Школьникам России вернули традиционные линейки 1 сентября — они пройдут, но с мерами безопасности из-за эпидемии. Об этом сообщил руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-24», пишет "Лента.ру".

Кравцов отметил, что необходимо будет обеспечить необходимые условия, дабы не подвергать опасности здоровье учеников и педагогов. Министр не рассказал, будет ли это очная линейка, или они пройдут в дистанционном формате.