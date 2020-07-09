В начале собрание Здунов отметил важность принятия всех возможных мер для улучшения ситуации. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов напомнил о добавленном ранее предложении подготовить базы отдыха к летнему сезону и предложил в рамках этой подготовки привести базам отдыха в порядок пляжные зоны, исследовать морскую воду, песок, продумать программу производственного контроля. Подробнее можно прочитать тут.