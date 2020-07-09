Меры по улучшению санитарно-гигиенического состояния прибрежной полосы Каспийского моря обсудили в Правительстве РД
- Автор Мадина
- 09 июля, 2020. Четверг 08:23
Заседание по теме санитарно-гигиенического состояния прибрежной полосы Каспийского моря и пляжей республики прошло вчера, 8 июля, в режиме ВКС под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова.
В начале собрание Здунов отметил важность принятия всех возможных мер для улучшения ситуации. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов напомнил о добавленном ранее предложении подготовить базы отдыха к летнему сезону и предложил в рамках этой подготовки привести базам отдыха в порядок пляжные зоны, исследовать морскую воду, песок, продумать программу производственного контроля. Подробнее можно прочитать тут.
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