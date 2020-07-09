Вопросы развития водоотведения рассмотрены на совещании под руководством Артёма Здунова

Темой собрания стало санитарно-гигиеническое состояние прибрежной полосы Каспийского моря и зон рекреаций. Были обговорены вопросы и способы развития водоотведения. Открывая собрание, Артем Здунов заметил, что уровень загрязнения морской воды в пляжных зонах превышает гигиенические нормативы по микробиологическим показателям. Как он считает, такое положение дел не дает серьезно говорить о развитии полноценного туризма в регионе.

На совещании с основным докладом выступил руководитель Минстроя Дагестана Малик Баглиев. Подробнее можно прочитать тут.