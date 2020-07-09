ЗАМАНА - Вопросы развития водоотведения рассмотрены на совещании под руководством Артёма Здунова

Вопросы развития водоотведения рассмотрены на совещании под руководством Артёма Здунова

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09 июля, 2020. Четверг 08:08
Вопросы развития водоотведения рассмотрены на совещании под руководством Артёма Здунова

8 июля премьер-министр РД Артем Здунов провел собрание в режиме ВКС.

Вопросы развития водоотведения рассмотрены на совещании под руководством Артёма Здунова
Общество

Темой собрания стало санитарно-гигиеническое состояние прибрежной полосы Каспийского моря и зон рекреаций. Были обговорены вопросы и способы развития водоотведения.  Открывая собрание, Артем Здунов заметил, что уровень загрязнения морской воды в пляжных зонах превышает гигиенические нормативы по микробиологическим показателям. Как он считает, такое положение дел не дает серьезно говорить о развитии полноценного туризма в регионе.

На совещании с основным докладом выступил руководитель Минстроя Дагестана Малик Баглиев. Подробнее можно прочитать тут.

 

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