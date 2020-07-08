Министр отметил, что первый звонок будет проходить в новом формате, но не рассказал, в каком именно. Кравцов также выразил надежду, что и ученики, и учителя придут в школы и начнется новый учебный год.
Российских школьников оставили без линеек 1 сентября
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 21:25
Школьники России встретят 1 сентября без традиционных линеек из-за коронавирусной пандемии. Об этом сообщил руководитель министерства просвещения Сергей Кравцов, пишет "Лента.ру".
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