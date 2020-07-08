Глава министерства национальной политики и делам религий поздравил нового председателя с избранием на должность и пожелал ему удачи, здоровья и всего самого лучшего. Подробнее можно прочитать тут.
Абдулмумин Ибрагимов стал новым председателем Общественной палаты Дагестана
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 21:17
8 июля в Доме дружбы глава министерства национальной политики и делам религий региона Энрик Муслимов поучаствовал в собрании нового состава Общественной палаты РД.
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