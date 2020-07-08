Абдулмумин Ибрагимов стал новым председателем Общественной палаты Дагестана

Глава министерства национальной политики и делам религий поздравил нового председателя с избранием на должность и пожелал ему удачи, здоровья и всего самого лучшего. Подробнее можно прочитать тут.