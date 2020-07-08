Сообщают, что во второй половине дня 9 июля и в течение суток 10 июля по горным районам Дагестана местами прогнозируются сильные дожди, гроза, град, шквалистый ветер до 19-24 метров в секунду. В связи с таким прогнозом ожидается подъем воды в реках региона.
МЧС Дагестана предупреждает о ливне с грозой и сильным ветром
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 21:03
МЧС предупреждает жителей Дагестана о том, что в регионе ожидаются сильные ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 24 метров в секунду. В связи с этим МЧС оповещает всех жителей по смс.
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