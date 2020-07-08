МЧС Дагестана предупреждает о ливне с грозой и сильным ветром

Автор Мадина

МЧС предупреждает жителей Дагестана о том, что в регионе ожидаются сильные ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 24 метров в секунду. В связи с этим МЧС оповещает всех жителей по смс.