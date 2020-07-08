ЗАМАНА - В Дагестане презентовали пилотный проект по установлению границ объектов недвижимости

В Дагестане презентовали пилотный проект по установлению границ объектов недвижимости

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08 июля, 2020. Среда 15:32
В Дагестане презентовали пилотный проект по установлению границ объектов недвижимости

7 июля в Агульском районе состоялось мероприятие под руководством заместителя директора ГБУ РД «Дагтехкадастр» Наримана Лачинова.

В Дагестане презентовали пилотный проект по установлению границ объектов недвижимости
Общество

В ходе мероприятия представили проект по установлению границ земельных участков и объектов капитального строительства.  Как подчеркнул заместитель главы ведомства, данный проект поможет заранее избежать большинство спорных земельных вопросов с соседними населёнными пунктами.

 

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