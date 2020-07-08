ЗАМАНА - 9-летний дагестанец создал собственный бизнес

9-летний дагестанец создал собственный бизнес

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08 июля, 2020. Среда 14:19
9-летний дагестанец создал собственный бизнес

Мальчик девяти лет из Махачкалы Ибрагим Магомедов – участник федерального проекта «Фабрика.Дети», представил на суд жюри свою бизнес-идею – разводить кур породы Ломан Браун.

Юный предприниматель начал заниматься разведением кур 3 месяца назад, когда поучаствовал в федеральном проекте. За несколько дней в огороде дома возвели курятник. Приобрели первую партию птиц. За всем, что происходит в курятнике, следит сам Ибрагим. Он кормит кур и радует их некоторыми "деликатесами". Подробнее в видео.

 

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взяты из открытых источников
 

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