9-летний дагестанец создал собственный бизнес

Юный предприниматель начал заниматься разведением кур 3 месяца назад, когда поучаствовал в федеральном проекте. За несколько дней в огороде дома возвели курятник. Приобрели первую партию птиц. За всем, что происходит в курятнике, следит сам Ибрагим. Он кормит кур и радует их некоторыми "деликатесами". Подробнее в видео.