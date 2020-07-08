Юный предприниматель начал заниматься разведением кур 3 месяца назад, когда поучаствовал в федеральном проекте. За несколько дней в огороде дома возвели курятник. Приобрели первую партию птиц. За всем, что происходит в курятнике, следит сам Ибрагим. Он кормит кур и радует их некоторыми "деликатесами". Подробнее в видео.
9-летний дагестанец создал собственный бизнес
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 14:19
Мальчик девяти лет из Махачкалы Ибрагим Магомедов – участник федерального проекта «Фабрика.Дети», представил на суд жюри свою бизнес-идею – разводить кур породы Ломан Браун.
Последнее от Мадина
- В Сулейман-Стальском районе возобновляется строительство спорткомплекса-долгостроя
- В Сулейман-Стальском районе возобновляется строительство спорткомплекса-долгостроя
- В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в трех населенных пунктах Докузпаринского района отремонтируют дороги местного значения
- В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в трех населенных пунктах Докузпаринского района отремонтируют дороги местного значения
- В Кайтагском районе благоустраивается центральная улица села Верхний Маджалис