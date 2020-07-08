ЗАМАНА - В Сулейман-Стальском районе возобновляется строительство спорткомплекса-долгостроя

В Сулейман-Стальском районе возобновляется строительство спорткомплекса-долгостроя

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08 июля, 2020. Среда 14:14
В Сулейман-Стальском районе возобновляется строительство спорткомплекса-долгостроя

Руководитель Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов вместе с ответственными сотрудниками структурных подразделений райадминистрации посетил участок, где строится спорткомплекс в селе Касумкент.

В Сулейман-Стальском районе возобновляется строительство спорткомплекса-долгостроя
Общество

В процессе визита были обговорены различные вопросы, которые касались внесения поправок в проектно-сметную документацию строительства и благоустройства прилегающей к участку территории. Подробнее можно прочитать тут.

 

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