В процессе визита были обговорены различные вопросы, которые касались внесения поправок в проектно-сметную документацию строительства и благоустройства прилегающей к участку территории. Подробнее можно прочитать тут.
В Сулейман-Стальском районе возобновляется строительство спорткомплекса-долгостроя
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 14:14
Руководитель Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов вместе с ответственными сотрудниками структурных подразделений райадминистрации посетил участок, где строится спорткомплекс в селе Касумкент.
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