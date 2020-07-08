В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в трех населенных пунктах Докузпаринского района отремонтируют дороги местного значения
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 14:11
В 2020 году в 3-х селах Докузпаринского района: Каракюре, Усухчай и Мискинджа будут обновлены автомобильные дороги местного значения общей протяженностью 8 километров 995 метра.
Ремонт будет выполнен благодаря проекту «Мой Дагестан – мои дороги», который является инициативой Лидера РД Владимира Васильева. Подробнее можно прочитать тут.
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