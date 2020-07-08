Это село находится на склоне горы, что приводит к сложности в передвижении как пешком, так и с помощью автомобиля. За все то время, что село существует, его дороги подвергались ремонту редко. Чаще всего дороги просто засыпали гравием, который смывался через какое-то время из-за дождей.

Заметив данную проблему и услышав просьбы жителей Верхнего Маджалиса, руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов дал указ о начале капитального ремонта основной улицы села. Подробнее можно прочитать тут.