В Кайтагском районе благоустраивается центральная улица села Верхний Маджалис
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 14:06
В Верхнем Маджалисе Кайтагского района начался ремонт главной дороги.
Это село находится на склоне горы, что приводит к сложности в передвижении как пешком, так и с помощью автомобиля. За все то время, что село существует, его дороги подвергались ремонту редко. Чаще всего дороги просто засыпали гравием, который смывался через какое-то время из-за дождей.
Заметив данную проблему и услышав просьбы жителей Верхнего Маджалиса, руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов дал указ о начале капитального ремонта основной улицы села. Подробнее можно прочитать тут.
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