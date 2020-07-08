ЗАМАНА - Уммупазиль Омарова провела ВКС с главами муниципалитетов по вопросам реализации в 2020 году проекта «100 школ»

Уммупазиль Омарова провела ВКС с главами муниципалитетов по вопросам реализации в 2020 году проекта «100 школ»

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08 июля, 2020. Среда 11:41
Уммупазиль Омарова провела ВКС с главами муниципалитетов по вопросам реализации в 2020 году проекта «100 школ»

Собрание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями муниципальных образований Дагестана прошло в министерстве образования и науки Дагестана под руководством вице-премьера – главы Минобрнауки региона Уммупазиль Омаровой. Тема собрания была посвящена реализации проекта «100 школ».

Уммупазиль Омарова провела ВКС с главами муниципалитетов по вопросам реализации в 2020 году проекта «100 школ»
Общество

За 2 года в названном проекте поучаствовали больше 330 школ. На ремонт и обновление школ из бюджета Дагестана было направлено 600 миллионов рублей, из бюджетов муниципальных районов и городских округов - 93,8 миллиона рублей, а меценаты направили на данное дело 213,5 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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