Уммупазиль Омарова провела ВКС с главами муниципалитетов по вопросам реализации в 2020 году проекта «100 школ»

Собрание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями муниципальных образований Дагестана прошло в министерстве образования и науки Дагестана под руководством вице-премьера – главы Минобрнауки региона Уммупазиль Омаровой. Тема собрания была посвящена реализации проекта «100 школ».

За 2 года в названном проекте поучаствовали больше 330 школ. На ремонт и обновление школ из бюджета Дагестана было направлено 600 миллионов рублей, из бюджетов муниципальных районов и городских округов - 93,8 миллиона рублей, а меценаты направили на данное дело 213,5 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.