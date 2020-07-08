В Дагестане началась реабилитация всех врачей России, участвовавших в борьбе с пандемией
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 11:30
Дагестанский научно-оздоровительный комплекс «Журавли» начал бесплатную реабилитацию медиков, участвовавших в борьбе с коронавирусом в разных субъектах России. Такая возможность предоставляется врачам и медработникам в рамках всероссийской акции «Слава врачам».
Реабилитация будет длиться неделю, каждая смена будет состоять из 60 медиков. За время акции здесь смогут отдохнуть после сложнейшей "войны" с пандемией примерно 500 медработников. От имени Руководителя РД Владимира Васильева, Народного Собрания Дагестана и Правительства республики Первый вице-премьер поблагодарил приехавших медработников за их храбрость и приверженность к своему делу. Как заметил Анатолий Карибов, вопросы материальной поддержки медработников всегда будут в приоритете для руководства Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
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