ЗАМАНА - Дагестанстат зарегистрировал рост цен на потребительском рынке

Дагестанстат зарегистрировал рост цен на потребительском рынке

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08 июля, 2020. Среда 06:26
Дагестанстат зарегистрировал рост цен на потребительском рынке

В Дагестане было зарегистрировано увеличение цен на потребительском рынке с 30 июня по 6 июля 2020 года, пишет РИА Дагестан.

Дагестанстат зарегистрировал рост цен на потребительском рынке
Общество

Сообщают, что повысились цены на огурцы, капусту, морковь, яблоки, молоко и другие продукты. Упала цена на лук репчатый, картофель и помидоры. Подробнее о повышении цен можно прочитать тут.

 

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