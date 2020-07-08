В Дагестане было зарегистрировано увеличение цен на потребительском рынке с 30 июня по 6 июля 2020 года, пишет РИА Дагестан.

Сообщают, что повысились цены на огурцы, капусту, морковь, яблоки, молоко и другие продукты. Упала цена на лук репчатый, картофель и помидоры. Подробнее о повышении цен можно прочитать тут.