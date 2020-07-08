ЗАМАНА - В Дагестане возобновят работу культовые учреждения

В Дагестане возобновят работу культовые учреждения

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08 июля, 2020. Среда 06:16
В Дагестане возобновят работу культовые учреждения

7 июля на собрании оперативного штаба под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова было предложено возобновить работу культовых учреждений региона, пишет РИА Дагестан.

В Дагестане возобновят работу культовые учреждения
Общество

Управление Роспотребнадзора по РД пришло к мнению, что настал момент, когда республика может открыть двери культовых учреждений. Конечно, при условии, что все посетители и сотрудники учреждений будут соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты. Подробнее можно прочитать тут.

 

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