В Дагестане возобновят работу культовые учреждения
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 06:16
7 июля на собрании оперативного штаба под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова было предложено возобновить работу культовых учреждений региона, пишет РИА Дагестан.
Управление Роспотребнадзора по РД пришло к мнению, что настал момент, когда республика может открыть двери культовых учреждений. Конечно, при условии, что все посетители и сотрудники учреждений будут соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты. Подробнее можно прочитать тут.
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