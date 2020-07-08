Управление Роспотребнадзора по РД пришло к мнению, что настал момент, когда республика может открыть двери культовых учреждений. Конечно, при условии, что все посетители и сотрудники учреждений будут соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты. Подробнее можно прочитать тут.