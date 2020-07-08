Особый противопожарный режим планируется ввести на всей территории Республики Дагестан
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 06:11
7 июля прошло под руководством Артема Здунова собрание оперативного штаба, где обсудили ситуацию с лесными пожарами и способы их остановить, пишет РИА Дагестан.
Здунов отметил, что в последнюю неделю Дагестан столкнулся с этим вплотную. Горят леса и даже несанкционированная свалка. По словам премьера, к таким последствиям приводит неосторожное использование огня и поджог сухой травы. Подробнее можно прочитать тут.
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