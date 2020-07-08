ЗАМАНА - Особый противопожарный режим планируется ввести на всей территории Республики Дагестан

Особый противопожарный режим планируется ввести на всей территории Республики Дагестан

Автор
08 июля, 2020. Среда 06:11
Особый противопожарный режим планируется ввести на всей территории Республики Дагестан

7 июля прошло под руководством Артема Здунова собрание оперативного штаба, где обсудили ситуацию с лесными пожарами и способы их остановить, пишет РИА Дагестан.

Особый противопожарный режим планируется ввести на всей территории Республики Дагестан
Общество

Здунов отметил, что в последнюю неделю Дагестан столкнулся с этим вплотную. Горят леса и даже несанкционированная свалка. По словам премьера, к таким последствиям приводит неосторожное использование огня и поджог сухой травы. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top