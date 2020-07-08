7 июля прошло под руководством Артема Здунова собрание оперативного штаба, где обсудили ситуацию с лесными пожарами и способы их остановить, пишет РИА Дагестан.

Здунов отметил, что в последнюю неделю Дагестан столкнулся с этим вплотную. Горят леса и даже несанкционированная свалка. По словам премьера, к таким последствиям приводит неосторожное использование огня и поджог сухой травы. Подробнее можно прочитать тут.