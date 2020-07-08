Премьер-министр РД провел собрание оперативного штаба
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 02:18
Вчера, 7 июля, премьер-министр РД Артём Здунов провел собрание оперативного штаба в режиме ВКС по защите от коронавирусной пандемии в регионе, пишет РИА Дагестан.
Открыл собрание с докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах по недопущению распространения пандемии в регионе глава Управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов. Он рассказал, что по состоянию на 7 июля в регионе выявлено 8232 положительных результатов тестов на коронавирус. По мнению Павлова, республика на данный момент готова перейти ко второму этапу снятия ограничений. Подробнее можно прочитать тут.
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