ЗАМАНА - Дагестан бесплатно примет на реабилитацию врачей, боровшихся с COVID-19

Дагестан бесплатно примет на реабилитацию врачей, боровшихся с COVID-19

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07 июля, 2020. Вторник 16:46
Дагестан бесплатно примет на реабилитацию врачей, боровшихся с COVID-19

Дагестанский научно-оздоровительный комплекс «Журавли» примет на реабилитацию врачей, боровшихся с пандемией COVID-19. Об этом проинформировало издание "АиФ Дагестан", ссылаясь на генерального директора комплекса, профессора Московского государственного университета (МГУ) Магомеда Магомедова.

Дагестан бесплатно примет на реабилитацию врачей, боровшихся с COVID-19
Общество

Он подчеркнул, что пойти на такой шаг его побудило чувство глубокой благодарности к медицинскому персоналу за их подвиг. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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