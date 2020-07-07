Дагестан бесплатно примет на реабилитацию врачей, боровшихся с COVID-19

Дагестанский научно-оздоровительный комплекс «Журавли» примет на реабилитацию врачей, боровшихся с пандемией COVID-19. Об этом проинформировало издание "АиФ Дагестан", ссылаясь на генерального директора комплекса, профессора Московского государственного университета (МГУ) Магомеда Магомедова.

Он подчеркнул, что пойти на такой шаг его побудило чувство глубокой благодарности к медицинскому персоналу за их подвиг. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.