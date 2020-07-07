ЗАМАНА - В Буйнакском районе будет установлено четыре футбольных поля

В Буйнакском районе будет установлено четыре футбольных поля

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07 июля, 2020. Вторник 16:30
В Буйнакском районе будет установлено четыре футбольных поля

В Буйнакском районе уделяется немалое внимание развитию спорта. Организовывается множество различных соревнований: по шахматам, по футболу, по вольной борьбе. Глава Буйнакского района Камиль Изиев многократно подчёркивал, что в развитии современного здорового общества основное место должно отводиться физической культуре и спорту и поэтому развитию спортивной культуры необходимо уделять должное внимание. Накануне четыре сельских поселения Буйнакского района получили футбольные поля.

В Буйнакском районе будет установлено четыре футбольных поля
Общество

Футбольные поля переданы селениям – Атланаул, Нижнее Казанище, Кадар и Эрпели. Отметим, что футбольные поля были получены в соответствии с республиканской программой «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015 – 2020 годы».

 

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