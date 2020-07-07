В Буйнакском районе будет установлено четыре футбольных поля

Автор Габи

В Буйнакском районе уделяется немалое внимание развитию спорта. Организовывается множество различных соревнований: по шахматам, по футболу, по вольной борьбе. Глава Буйнакского района Камиль Изиев многократно подчёркивал, что в развитии современного здорового общества основное место должно отводиться физической культуре и спорту и поэтому развитию спортивной культуры необходимо уделять должное внимание. Накануне четыре сельских поселения Буйнакского района получили футбольные поля.