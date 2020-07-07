В соответствии с программой, инициированной Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым, «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Губдене проходят работы по благоустройству общественных и прочих территорий. Так, идёт благоустройство детской площадки, сквера, пешеходного тротуара на общую сумму, составляющую 8 млн рублей.
В Губдене реализуются различные программы и проекты
- Автор Габи
- 07 июля, 2020. Вторник 16:26
Как проинформировал глава МО «сельсовет «Губденский» Осман Джалилов, в текущем году согласно нацпроекту «Демография» в селении Джанга стартовало строительство нового детского сада на 120 мест. Общая стоимость объекта составляет примерно 108 млн рублей.
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