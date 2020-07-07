Артем Здунов приехал в Буйнакский район

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов с визитом по работе приехал в Буйнакский район.

Сообщают, что сегодня в Буйнакском районе прошло открытие одной из крупных птицефабрик.

Премьер поучаствовал в ее открытии. Подробнее можно прочитать тут.