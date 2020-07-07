Сообщают, что сегодня в Буйнакском районе прошло открытие одной из крупных птицефабрик.
Премьер поучаствовал в ее открытии. Подробнее можно прочитать тут.
Премьер-министр Дагестана Артем Здунов с визитом по работе приехал в Буйнакский район.
Сообщают, что сегодня в Буйнакском районе прошло открытие одной из крупных птицефабрик.
Премьер поучаствовал в ее открытии. Подробнее можно прочитать тут.
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