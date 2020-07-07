4 июля в Махачкале в парке имени Сулеймана Стальского проходила акция для детей "Берегите друг друга".

Акция была организована министерством по делам молодежи Дагестана вместе с ОГИБДД УМВД РФ по городу Махачкала и молодыми инспекторами движения.

В ходе акции детям и родителям рассказывали в игровой форме о важности соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима. Подробнее можно прочитать тут.