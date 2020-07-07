ЗАМАНА - К тушению пожара в пригороде Махачкалы будут привлечены добровольцы

К тушению пожара в пригороде Махачкалы будут привлечены добровольцы

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07 июля, 2020. Вторник 07:14
К тушению пожара в пригороде Махачкалы будут привлечены добровольцы

Ликвидировать возгорания в пригороде Махачкалы поможет добровольное пожарное объединение. Об этом сообщил мэр города Салман Дадаев в ходе собрания, проведенного вчера, 6 июля, в здании ГУ МЧС РФ по региону под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова.

К тушению пожара в пригороде Махачкалы будут привлечены добровольцы
Общество

Салман Дадаев рассказал, что Махачкала провела переговоры с волонтерами, по результатам которых организовано добровольное пожарное объединение из 50 человек. Волонтеры приведены в готовность и обеспечены ранцевыми огнетушителями для оказания при нужде помощи лесной охране и силам МЧС РФ. Подробнее можно прочитать тут.

 

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