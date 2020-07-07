К тушению пожара в пригороде Махачкалы будут привлечены добровольцы

Автор Мадина

Ликвидировать возгорания в пригороде Махачкалы поможет добровольное пожарное объединение. Об этом сообщил мэр города Салман Дадаев в ходе собрания, проведенного вчера, 6 июля, в здании ГУ МЧС РФ по региону под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова.