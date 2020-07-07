Салман Дадаев рассказал, что Махачкала провела переговоры с волонтерами, по результатам которых организовано добровольное пожарное объединение из 50 человек. Волонтеры приведены в готовность и обеспечены ранцевыми огнетушителями для оказания при нужде помощи лесной охране и силам МЧС РФ. Подробнее можно прочитать тут.
К тушению пожара в пригороде Махачкалы будут привлечены добровольцы
- Автор Мадина
- 07 июля, 2020. Вторник 07:14
Ликвидировать возгорания в пригороде Махачкалы поможет добровольное пожарное объединение. Об этом сообщил мэр города Салман Дадаев в ходе собрания, проведенного вчера, 6 июля, в здании ГУ МЧС РФ по региону под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова.