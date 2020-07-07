Если все требования будут выполнены, работа рынка «Северный» начнется с 8 июля этого года.
В Дербенте рынок «Северный» начнет работу с 8 июля текущего года
- Автор Мадина
- 07 июля, 2020. Вторник 01:13
Сегодня, 7 июля, межведомственная комиссия в составе заместителя мэра Дербента, главы территориального отдела Роспотребнадзора по городу, ОМВД РФ по городу проверит соблюдение сотрудниками рынка и продавцами требований Роспотребнадзора.
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