ЗАМАНА - В Дагестане ЕГЭ по русскому языку сдали примерно 10 тысяч выпускников

В Дагестане ЕГЭ по русскому языку сдали примерно 10 тысяч выпускников

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06 июля, 2020. Понедельник 17:52
В Дагестане ЕГЭ по русскому языку сдали примерно 10 тысяч выпускников

Примерно 10 тысяч выпускников 2020 года и прошлых лет сдали ЕГЭ по русскому языку, проведение которого в текущем году разделено на 2 дня – 6 и 7 июля, пишет РИА Дагестан.

В Дагестане ЕГЭ по русскому языку сдали примерно 10 тысяч выпускников
Общество

В первый день на сдачу ЕГЭ по русском языку пришли 7813 выпускников. Экзамен был проведен в 67 пунктах. Второй день экзамена посетит 1913 человек. Экзамен пройдет в 20 ППЭ. Такое разделение сделано для того, чтобы в одном помещении не было массового скопления людей, которое может нести опасность, учитывая коронавирусную эпидемию.

Перед каждым экзаменом проводится дезинфекция помещений.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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