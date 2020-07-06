Примерно 10 тысяч выпускников 2020 года и прошлых лет сдали ЕГЭ по русскому языку, проведение которого в текущем году разделено на 2 дня – 6 и 7 июля, пишет РИА Дагестан.

В первый день на сдачу ЕГЭ по русском языку пришли 7813 выпускников. Экзамен был проведен в 67 пунктах. Второй день экзамена посетит 1913 человек. Экзамен пройдет в 20 ППЭ. Такое разделение сделано для того, чтобы в одном помещении не было массового скопления людей, которое может нести опасность, учитывая коронавирусную эпидемию.

Перед каждым экзаменом проводится дезинфекция помещений. Подробнее можно прочитать тут.