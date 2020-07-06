Более 15 дворов и общественных пространств благоустроят в Дербенте в 2020 году
- Автор Мадина
- 06 июля, 2020. Понедельник 13:45
Власти Дербента в текущем году планируют благоустроить 14 дворов и 3 общественные территории, пишут ТАСС, ссылаясь на министерство строительства и ЖКХ региона.
В общем в республике в текущем году в рамках этого федерального проекта запланировано благоустроить 145 общественных и 109 дворовых территорий во всех 52 районах Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
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