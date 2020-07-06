Власти Дербента в текущем году планируют благоустроить 14 дворов и 3 общественные территории, пишут ТАСС, ссылаясь на министерство строительства и ЖКХ региона.

В общем в республике в текущем году в рамках этого федерального проекта запланировано благоустроить 145 общественных и 109 дворовых территорий во всех 52 районах Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.