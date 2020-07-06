В селе Тидиб Шамильского района состоялось торжественное открытие водопровода
- Автор Мадина
- 06 июля, 2020. Понедельник 13:33
Заместитель премьер-министра РД Абдулмуслим Абдулмуслимов приехал с визитом по работе в Шамильский район.
Вместе с руководителем района Магомедом Гасановым и исполняющим обязанности главы «Дагсельхозстроя» Гитиномагомедом Абдулаевым в торжественной обстановке Абдулмуслимов провел церемонию открытия водопровода в Тидиб, в котором проживают примерно 1000 человек. Подробнее можно прочитать тут.