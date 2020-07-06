Помимо этого, тем безработным жителям России, у кого после 1 марта завершился период выплаты пособия, ещё на три месяца продлили возможность его получать.
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Также было расширено число семей с детьми, которым будет выплачено пособие на ребёнка в размере 3-х тысяч рублей в месяц.
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Очередная мера поддержки затрагивает индивидуальных предпринимателей, вынужденных прекратить свою работу после 1 марта и признанных официально безработными. Они получат максимальное пособие в 12 130 рублей.
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С 10 июня 2020 года физическое лицо вправе лично обратиться в центр занятости населения с заявлением о предоставлении госуслуги по содействию в поиске подходящей работы.
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В России увеличилось минимальное пособие по безработице за май-июль
- Автор Габи
- 06 июля, 2020. Понедельник 13:03
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое подразумевает увеличение минимального пособия по безработице за май — июль до 4,5 тысячи рублей, а также устанавливает иные меры поддержки граждан в условиях распостранения коронавирусной инфекции.
Помимо этого, тем безработным жителям России, у кого после 1 марта завершился период выплаты пособия, ещё на три месяца продлили возможность его получать.
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