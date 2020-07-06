ЗАМАНА - В Дагестане открыли первое детское паллиативное отделение

В Дагестане открыли первое детское паллиативное отделение

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06 июля, 2020. Понедельник 12:14
В Дагестане открыли первое детское паллиативное отделение
Премьер-министр РД Артём Здунов принял участие в открытии детского паллиативного отделения в Детской городской клинической больнице в дагестанской столицы.
В Дагестане открыли первое детское паллиативное отделение
Общество
Отметим, что такое отделение в регионе открывается впервые и  является единственным в республике.  Председатель Правительства Дагестана, приветствуя медперсонал, в первую очередь поблагодарил за проявленные в период пандемии мужество и героизм.  Здунов отметил, что организация оказания паллиативной медицинской помощи относится к главным вопросам социальной сферы, которые имеют не только медицинское, но и большое общественное и нравственное значение. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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