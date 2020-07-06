Туристический Дагестан

Дагестан вошел в десятку самых популярных Российских курортов. Из за пандемии короновируса охватившей весь мир, туристические поездки заграницу оказались неактуальны, так как риск заразиться в чужой стране или же заразить других все еще велик.

Россиянам не рекомендуют покидать пределы Родины, на данный момент стран готовых принят туристов очень мало. Туристические агентства предлагают повести летние каникулы на берегу солнечного Каспия. Уникальное расположение Республики предоставляет огромный выбор направлений для отдыха туристам. Горные цепи, песчаное море, каньоны, бархан, водопады, город с многовековой историей, лиановый лес, высокогорные аулы, особенности национального колорита… список можно продолжать бесконечно. Каждый сезон года открываются новые направления, к примеру: зимой можно прокатиться по снежным склонам горнолыжного курорта «Чиндерчеро», летом- понежиться в теплом море, весной насладиться уникальными видами со смотровых площадок крепости Нарын-Кала или Сулакского каньона и наблюдать буйство красок и цветения жизни, а осень- наиболее благоприятное время года для посещения музеев и соприкосновения с историей Дагестана, ведь она у Республики очень разнообразна и увлекательна. Развлечения можно найти на любой выбор, начиная от семейных и лечебно- оздоровительных, и заканчивая экстремальными, по горным тропам и ущельям. А главным достоинством являются доброжелательные и гостеприимные Дагестанцы.

По данным Министерства туризма число гостей Республики ранее составляло около 800 тысяч, в 2020 году планируется увеличение потока туристов. Для их удобства в Республике функционирует 47 гостевых комплексов, в будущем ожидается их увеличение, огромное количество развлекательных центров и всевозможных маршрутов для активного отдыха. А что бы гости не остались без сувениров, напоминающих о прекрасном отдыхе, Дагестанцы не забыли и о народном промысле. Разнообразные глиняные статуэтки, украшения и кинжалы с уникальным узором, папахи, товары рукоделия и конечно же вина с виноградников Кизляра и Дербента.

Богатство Республики составляют его жители, и для туристов открылась возможность увидеть аулы Имама Шамиля, Расула Гамзатова, Хабиба Нурмагомедова и других выдающихся сынов Дагестана, познакомиться с особенностями национальной кухни и обычаями, примерить традиционные наряды горцев.

В перспективе Дагестан может стать международным курортом, так как для этого есть все географические и экологические условия. «Страна гор» готова удивлять своей невероятной красотой за нами остается только пойти навстречу.