Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Врач предупреждает граждан России о второй волне коронавирусной эпидемии нового типа в ноябре-декабре. Бывший руководитель всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман заявил, что в этот период необходимо серьезно готовиться к вспышке, так как она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.