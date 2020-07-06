ЗАМАНА - Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

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06 июля, 2020. Понедельник 09:43
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Врач предупреждает граждан России о второй волне коронавирусной эпидемии нового типа в ноябре-декабре. Бывший руководитель всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман заявил, что в этот период необходимо серьезно готовиться к вспышке, так как она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.

Как сообщил Эйдельман, врачам будет тяжело точно диагностировать у пациентов вид заболевания.

 

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