ЗАМАНА - В Польше компьютерную игру включили в школьную программу

В Польше компьютерную игру включили в школьную программу

Автор
06 июля, 2020. Понедельник 08:57
В Польше компьютерную игру включили в школьную программу

Компьютерную игру впервые в истории системы  образования включили в школьную  программу для  старшеклассников  в Польше.

В Польше компьютерную игру включили в школьную программу
Общество

Игра называется This war of Mine и посвящена военной тематике. Персонажи игры - мирные жители, вынужденные выживать в условиях гражданской войны в Югославии. Слоган игры " Не каждый на войне солдат" цель игры - выжить условиях голода, холода, опасных для жизни и здоровья ситуациях, а так же помочь другим жителям.

Другими словами, это всем нам знакомый предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" в современном и более интересном для нынешней молодёжи формате. Молодые ребята делают выбор, ищут выходы для спасения жизни, придумывают новые пути, включают всю сообразительность что бы пройти игру.

В России данную игру пока не внедрили в систему образования, но будущее не за горами.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top