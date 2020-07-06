В Польше компьютерную игру включили в школьную программу

Компьютерную игру впервые в истории системы образования включили в школьную программу для старшеклассников в Польше.

Игра называется This war of Mine и посвящена военной тематике. Персонажи игры - мирные жители, вынужденные выживать в условиях гражданской войны в Югославии. Слоган игры " Не каждый на войне солдат" цель игры - выжить условиях голода, холода, опасных для жизни и здоровья ситуациях, а так же помочь другим жителям.

Другими словами, это всем нам знакомый предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" в современном и более интересном для нынешней молодёжи формате. Молодые ребята делают выбор, ищут выходы для спасения жизни, придумывают новые пути, включают всю сообразительность что бы пройти игру.

В России данную игру пока не внедрили в систему образования, но будущее не за горами.