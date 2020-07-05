ЗАМАНА - Первые экзамены ЕГЭ-2020 прошли в штатном режиме и без нарушений

Первые экзамены ЕГЭ-2020 прошли в штатном режиме и без нарушений

Автор
05 июля, 2020. Воскресенье 05:24
Первые экзамены ЕГЭ-2020 прошли в штатном режиме и без нарушений

Первые экзамены ЕГЭ текущего года прошли в штатном режиме и без происшествий.

Первые экзамены ЕГЭ-2020 прошли в штатном режиме и без нарушений
Общество

Первый экзамен прошел 3 июля. Выпускники  сдавали такие предметы: география, литература, информатика и ИКТ. В Дагестане в этот день сдавали экзамены 800 человек. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top