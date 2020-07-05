Первые экзамены ЕГЭ-2020 прошли в штатном режиме и без нарушений
- Автор Мадина
- 05 июля, 2020. Воскресенье 05:24
Первые экзамены ЕГЭ текущего года прошли в штатном режиме и без происшествий.
Первый экзамен прошел 3 июля. Выпускники сдавали такие предметы: география, литература, информатика и ИКТ. В Дагестане в этот день сдавали экзамены 800 человек. Подробнее можно прочитать тут.
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