Процесс ремонта проверил руководитель района Алим Темирбулатов. Подробнее можно прочитать тут.
В Кайтагском районе капитально ремонтируются 3 дошкольных образовательных учреждения
- Автор Мадина
- 05 июля, 2020. Воскресенье 05:18
В Кайтагском районе идет капитальный ремонт трех детских садов.
Последнее от Мадина
- Первые экзамены ЕГЭ-2020 прошли в штатном режиме и без нарушений
- Первые экзамены ЕГЭ-2020 прошли в штатном режиме и без нарушений
- В Кайтагском районе капитально ремонтируются 3 дошкольных образовательных учреждения
- Артём Здунов поручил подготовить дополнительные меры по поддержке дагестанского бизнеса в сфере общественного питания
- Артём Здунов поручил подготовить дополнительные меры по поддержке дагестанского бизнеса в сфере общественного питания