ЗАМАНА - Ряд предприятий общепита в Махачкале возобновит работу в «пилотном» режиме

Ряд предприятий общепита в Махачкале возобновит работу в «пилотном» режиме

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05 июля, 2020. Воскресенье 05:05
Ряд предприятий общепита в Махачкале возобновит работу в «пилотном» режиме

Некоторые кафе в Махачкале начнут работу в «пилотном» режиме.

Ряд предприятий общепита в Махачкале возобновит работу в «пилотном» режиме
Общество

Правительством региона были отобраны некоторые кафе, которые возобновят работу в «пилотном» режиме. Глава Дагестана и представители выбранных ресторанов обсудили данную тему в режиме онлайн конференции. Подробнее можно прочитать тут.

 

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