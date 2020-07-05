Ряд предприятий общепита в Махачкале возобновит работу в «пилотном» режиме
- Автор Мадина
- 05 июля, 2020. Воскресенье 05:05
Некоторые кафе в Махачкале начнут работу в «пилотном» режиме.
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