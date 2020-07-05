ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Смягчение ограничений будет происходить с оглядкой на эпидобстановку и мнение врачей и специалистов»

Владимир Васильев: «Смягчение ограничений будет происходить с оглядкой на эпидобстановку и мнение врачей и специалистов»

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05 июля, 2020. Воскресенье 05:00
Владимир Васильев: «Смягчение ограничений будет происходить с оглядкой на эпидобстановку и мнение врачей и специалистов»

3 июля на собрании оперативного штаба Дагестана обговорили тему снятия ограничений в регионе. Заседание шло под руководством главы РД.

Владимир Васильев: «Смягчение ограничений будет происходить с оглядкой на эпидобстановку и мнение врачей и специалистов»
Общество

Заметив, что жители ждут скорейшего возвращения к привычной жизни, глава Дагестана, тем не менее, напомнил, что пандемия не пропала и поэтому все еще необходимо вести борьбу с ней. Подробнее можно прочитать тут.

 

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