Владимир Васильев: «Смягчение ограничений будет происходить с оглядкой на эпидобстановку и мнение врачей и специалистов»
- Автор Мадина
- 05 июля, 2020. Воскресенье 05:00
3 июля на собрании оперативного штаба Дагестана обговорили тему снятия ограничений в регионе. Заседание шло под руководством главы РД.
Заметив, что жители ждут скорейшего возвращения к привычной жизни, глава Дагестана, тем не менее, напомнил, что пандемия не пропала и поэтому все еще необходимо вести борьбу с ней. Подробнее можно прочитать тут.
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