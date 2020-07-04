ЗАМАНА - Глава Дагестана Владимир Васильев отметил наградами медиков военных госпиталей

Глава Дагестана Владимир Васильев отметил наградами медиков военных госпиталей

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04 июля, 2020. Суббота 15:22
Глава Дагестана Владимир Васильев отметил наградами медиков военных госпиталей

Глава РД Владимир Васильев своим распоряжением объявил благодарность за оказанную региону помощь в борьбе с COVID-19, проявленные высокий профессионализм и самоотверженность, медикам мобильных многофункциональных госпиталей Министерства обороны РФ, завершивших свою деятельность в с. Ботлих и в г. Буйнакск.

Глава Дагестана Владимир Васильев отметил наградами медиков военных госпиталей
Общество

Помимо этого, Указом Главы Республики Дагестан Владимиром Васильевым медалями «За доблестный труд» наградили начальника медслужбы Южного военного округа Серго Папко и начальника военного госпиталя в городе Буйнакск Абдулмеджида Магомедова.

Церемония награждения состоялась сегодня, 4 июля. Её провели Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов и вице-премьер Рамазан Джафаров.

Следует отметить, что начальника военного госпиталя в селе Ботлих Рамазана Муталипова также поощрили Благодарственным письмом Главы Республики Дагестан.

 

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