Помимо этого, Указом Главы Республики Дагестан Владимиром Васильевым медалями «За доблестный труд» наградили начальника медслужбы Южного военного округа Серго Папко и начальника военного госпиталя в городе Буйнакск Абдулмеджида Магомедова.
Церемония награждения состоялась сегодня, 4 июля. Её провели Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов и вице-премьер Рамазан Джафаров.
Следует отметить, что начальника военного госпиталя в селе Ботлих Рамазана Муталипова также поощрили Благодарственным письмом Главы Республики Дагестан.