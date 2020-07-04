Глава Дагестана Владимир Васильев отметил наградами медиков военных госпиталей

Глава РД Владимир Васильев своим распоряжением объявил благодарность за оказанную региону помощь в борьбе с COVID-19, проявленные высокий профессионализм и самоотверженность, медикам мобильных многофункциональных госпиталей Министерства обороны РФ, завершивших свою деятельность в с. Ботлих и в г. Буйнакск.