Конор в своем обращении отметил, что это потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Ирландец завершил свое сообщение словами, что он приносит соболезнования всей семье Нурмагомедовых.
Конор Макгрегор посвятил Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter
- Автор Мадина
- 04 июля, 2020. Суббота 04:09
Ирландский спортсмен и чемпион Конор Макгрегор посвятил российскому тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter, сообщает "Лента.ру".
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