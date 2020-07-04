ЗАМАНА - Конор Макгрегор посвятил Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter

Конор Макгрегор посвятил Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter

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04 июля, 2020. Суббота 04:09
Конор Макгрегор посвятил Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter

Ирландский спортсмен и чемпион Конор Макгрегор посвятил российскому тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter, сообщает "Лента.ру".

Конор Макгрегор посвятил Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter
Общество

Конор в своем обращении отметил, что это потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Ирландец завершил свое сообщение словами, что он приносит соболезнования всей семье Нурмагомедовых.

 

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