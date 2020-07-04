Сообщают, что похороны были проведены в селе Кироваул Кизилюртовского района, где Нурмагомедов проживал. Принести соболезнования семье Нурмагомедова пришли родные, спортсмены из Москвы, а также лидер Чечни Рамзан Кадыров.
Прошли похороны Абдулманапа Нурмагомедова
- Автор Мадина
- 04 июля, 2020. Суббота 04:03
Российского тренера и отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане. Об этом пишет РИА Новости.
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