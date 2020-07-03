ЗАМАНА - Военный полевой госпиталь в Ботлихе завершил прием на стационарное лечение.

Военный полевой госпиталь в Ботлихе завершил прием на стационарное лечение.

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03 июля, 2020. Пятница 16:51
Военный полевой госпиталь в Ботлихе завершил прием на стационарное лечение.

Военные врачи полевого многопрофильного госпиталя, который был развёрнут в Ботлихе, завершили свою деятельность по оказанию помощи населению в борьбе с COVID-19 и приступили к сворачиванию.

Военный полевой госпиталь в Ботлихе завершил прием на стационарное лечение.
Общество

Исполняющий обязанности главы Ботлихского района Руслан Гамзатоввстретился с личным составом мобильного госпиталя выразил благодарность военным специалистам за оказанную помощь. Кроме того, им были вручены почётные грамоты МР «Ботлихский район» и памятные сувениры. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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