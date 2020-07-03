Военный полевой госпиталь в Ботлихе завершил прием на стационарное лечение.

Военные врачи полевого многопрофильного госпиталя, который был развёрнут в Ботлихе, завершили свою деятельность по оказанию помощи населению в борьбе с COVID-19 и приступили к сворачиванию.

Исполняющий обязанности главы Ботлихского района Руслан Гамзатоввстретился с личным составом мобильного госпиталя выразил благодарность военным специалистам за оказанную помощь. Кроме того, им были вручены почётные грамоты МР «Ботлихский район» и памятные сувениры. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.