Исполняющий обязанности главы Ботлихского района Руслан Гамзатоввстретился с личным составом мобильного госпиталя выразил благодарность военным специалистам за оказанную помощь. Кроме того, им были вручены почётные грамоты МР «Ботлихский район» и памятные сувениры. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
Военный полевой госпиталь в Ботлихе завершил прием на стационарное лечение.
- Автор Габи
- 03 июля, 2020. Пятница 16:51
Военные врачи полевого многопрофильного госпиталя, который был развёрнут в Ботлихе, завершили свою деятельность по оказанию помощи населению в борьбе с COVID-19 и приступили к сворачиванию.
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