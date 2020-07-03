Как сообщает следствие, с 2015 по 2018 год директор, будучи осведомленной, что физрук совершает действия сексуального характера в отношении учениц, покрывала это, не сообщая в полицию. Поводом для начала уголовного дела стали разбирательства по делу данного физрука.
Директор российской школы три года покрывала учителя-педофила
- Автор Мадина
- 03 июля, 2020. Пятница 13:46
В Нижневартовске открыто уголовное дело в отношении экс-директора одной из школ, которая в течении 3 лет скрывала от МВД факты сексуального насилия учителя физкультуры над школьницами. Об этом пишут на сайте СК региона.