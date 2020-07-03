ЗАМАНА - Директор российской школы три года покрывала учителя-педофила

Директор российской школы три года покрывала учителя-педофила

Автор
03 июля, 2020. Пятница 13:46
Директор российской школы три года покрывала учителя-педофила

В Нижневартовске открыто уголовное дело в отношении экс-директора одной из школ, которая в течении 3 лет скрывала от МВД факты сексуального насилия учителя физкультуры над школьницами. Об этом пишут на сайте СК региона.

Директор российской школы три года покрывала учителя-педофила
Общество

Как сообщает следствие, с 2015 по 2018 год директор, будучи осведомленной, что физрук совершает действия сексуального характера в отношении учениц, покрывала это, не сообщая в полицию. Поводом для начала уголовного дела стали разбирательства по делу данного физрука.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top