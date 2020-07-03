Директор российской школы три года покрывала учителя-педофила

В Нижневартовске открыто уголовное дело в отношении экс-директора одной из школ, которая в течении 3 лет скрывала от МВД факты сексуального насилия учителя физкультуры над школьницами. Об этом пишут на сайте СК региона.