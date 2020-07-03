Руководить «Дагэнерго» будет Андрей Меделянов
- Автор Мадина
- 03 июля, 2020. Пятница 13:32
Лидером Дагестана Владимиром Васильевым 2 июля была проведена встреча с генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым. Ими была обсуждена тема развития энергетики в регионе.
Иванов рассказал Владимир Васильеву, что «Россети Северный Кавказ» становится гарантирующим поставщиком электроэнергии субъекты. Республиканские сбытовая и сетевая организации объединились в один филиал «Россетей»: «Дагэнерго».
Все работники дочерних организаций перешли в новый филиал в полном составе.
Виталий Иванов представил Главе Дагестана руководителя «Дагэнерго». На это место назначен Андрей Меделянов, который до этого работал в компании «Бурятэнерго» и в филиале «Россети Сибирь» в Республике Алтай.