ЗАМАНА - Руководить «Дагэнерго» будет Андрей Меделянов

Руководить «Дагэнерго» будет Андрей Меделянов

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03 июля, 2020. Пятница 13:32
Руководить «Дагэнерго» будет Андрей Меделянов

Лидером Дагестана Владимиром Васильевым 2 июля была проведена встреча с генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым. Ими была обсуждена тема развития энергетики в регионе. 

Руководить «Дагэнерго» будет Андрей Меделянов
Общество

Иванов рассказал Владимир Васильеву, что «Россети Северный Кавказ» становится гарантирующим поставщиком электроэнергии субъекты. Республиканские сбытовая и сетевая организации объединились в один филиал «Россетей»: «Дагэнерго».

Все работники дочерних организаций перешли в новый филиал в полном составе.

Виталий Иванов представил Главе Дагестана руководителя «Дагэнерго». На это место назначен Андрей Меделянов, который до этого работал в компании «Бурятэнерго» и в филиале «Россети Сибирь» в Республике Алтай.

 

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