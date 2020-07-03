Лидером Дагестана Владимиром Васильевым 2 июля была проведена встреча с генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым. Ими была обсуждена тема развития энергетики в регионе.

Иванов рассказал Владимир Васильеву, что «Россети Северный Кавказ» становится гарантирующим поставщиком электроэнергии субъекты. Республиканские сбытовая и сетевая организации объединились в один филиал «Россетей»: «Дагэнерго».

Все работники дочерних организаций перешли в новый филиал в полном составе.

Виталий Иванов представил Главе Дагестана руководителя «Дагэнерго». На это место назначен Андрей Меделянов, который до этого работал в компании «Бурятэнерго» и в филиале «Россети Сибирь» в Республике Алтай.